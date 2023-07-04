Havza Belediyespor Yönetimi Havza TSO'yu Ziyaret Etti

Samsun Süper Amatör Lig ekiplerinden Havza Belediyespor Başkanı Dursun Ali Beşli ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti. Ziyarette projeler hakkında bilgi verildi ve destek talep edildi.

Samsun Süper Amatör Lig ekiplerinden Havza Belediyespor Başkanı Dursun Ali Beşli ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Ziyarette Beşli ve beraberindekiler, Acar'a hayata geçirecekleri projeler ile ilgili bilgi verdi.

Acar, iyi bir futbolsever olduğunu belirterek, "Samsunspor ve Havza Belediyespor'da yöneticilik yaptım. Sayın Beşli ve yönetimine başarılar diliyorum. Havza Belediyespor Kulübü, ilçemizin markasıdır ve bizler bu markaya sahip çıkmalıyız. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanında olacağız." dedi.

Beşli de kısa süre önce görevi devraldıklarına işaret ederek, "Amacımız Havza Belediyespor'umuzu kurumsal yapıya kavuşturarak profesyonel yönetim örneği sergilemek. Başarı, devamlılık ile sağlanmakta. Havza Ticaret Odası her zaman takımımızın yanında oldu, inşallah bundan sonra da bizlerin yanında olacaktır. Havza TSO Başkanı Sayın Erkan Acar ve yönetimine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Ziyarette Havza TSO Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Yüksel de bulundu.