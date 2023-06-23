Havza Belediyespor, Teknik Direktör Mustafa Şakar ile Anlaştı

Samsun Süper Amatör Lig ekiplerinden Havza Belediyespor, teknik direktör Mustafa Şakar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kulüp Başkanı Dursun Ali Beşli, Havza Belediyespor sosyal tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, görevi yeni devraldıklarını, ilk sezonlarında şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Bu doğrultuda takımı 2016-2018 yıllarında da çalıştıran Mustafa Şakar ile bir sezonluğuna anlaştıklarını belirten Beşli, "Hedefe oynayan takım yolunda ilk hamlemizi yapmış olduk. Tesisleşme ve profesyonel bir takım oluşturarak şampiyon olmak istiyoruz. Genç ve inançlı bir ekibiz. İnşallah bunu başaracağız. Bütün hemşehrilerimizin ve taraftarlarımızın bu yolda bizlerle kader birliği yapmalarını bekliyoruz." dedi.

Şakar ise Havza Belediyespor'u başarıya ulaştıracak bir takım kurmayı istediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Şakar, sözleşmeyi imzaladı.