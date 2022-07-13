Havuzda milli atlayıcılardan 12 madalya Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda günü 12 madalyayla tamamladı. Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda günü 12 madalyayla tamamladı. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden organizasyonda milli sporcular beşer altın ve gümüşün yanı sıra 2 bronz madalya kazandı. Madalya kazanan mili sporcular ve kategorileri şöyle: Altın: Asım Cihan Uzal: Genç Erkekler E Grubu 1 Metre Tramplen Sude Köprülü: Genç Kızlar A Grubu Kule Ecrin Geçol: Genç Kızlar D Grubu Kule Ahmet Ufuk Erol: Genç Erkekler D Grubu 3 Metre Tramplen Bertuğ Demir: Genç Erkekler B Grubu 1 Metre Tramplen Gümüş: Sevgi Erdem: Genç Kızlar D Grubu Kule Ece Şevval Erzincan: Genç Kızlar A Grubu Kule Asya Gül Ünal: Genç Kızlar C Grubu Kule Mustafa Ömer Macit: Genç Erkekler D Grubu 3 Metre Tramplen Barış İkinci: Genç Erkekler A Grubu 3 Metre Tramplen Bronz: Ilgın Çimen: Genç Kızlar B Grubu 3 Metre Tramplen Simay Arslankan: Genç Kızlar A Grubu Kule AA / Fatih Gazioğlu - Spor Spor Haberler

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