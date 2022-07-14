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Havuzda genç milli atlayıcılardan 9 madalya

AA - Musa Samur - Spor
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Havuzda genç milli atlayıcılardan 9 madalya

Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da devam eden Varna Diving Kupası'nda günü 9 madalyayla tamamladı.

Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da devam eden Varna Diving Kupası'nda günü 9 madalyayla tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli sporcular 3 altın, 1 gümüş 5 bronz madalya elde eti.

Kürsüye çıkan milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Altın:

Asım Cihan Uzal: Genç E Erkekler 3 Metre Tramplen

Sude Köprülü: Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen

Ahmet Ufuk Erol: Genç D Erkekler Kule

Gümüş:

Simay Arslankan: Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen

Bronz:

Asya Gül Ünal: Genç C Kızlar 1 Metre Tramplen

Bertuğ Demir: Genç B Erkekler 3 Metre Tramplen

Çınar Uygun: Genç A Erkekler Kule

Ece Şevval Erzincan: Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen

Mustafa Ömer Macit: Genç D Erkekler Kule

Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

AA / Musa Samur - Spor

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