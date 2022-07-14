Havuzda genç milli atlayıcılardan 9 madalya Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da devam eden Varna Diving Kupası'nda günü 9 madalyayla tamamladı. Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da devam eden Varna Diving Kupası'nda günü 9 madalyayla tamamladı. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli sporcular 3 altın, 1 gümüş 5 bronz madalya elde eti. Kürsüye çıkan milli sporcular ve kategorileri şöyle: Altın: Asım Cihan Uzal: Genç E Erkekler 3 Metre Tramplen Sude Köprülü: Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen Ahmet Ufuk Erol: Genç D Erkekler Kule Gümüş: Simay Arslankan: Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen Bronz: Asya Gül Ünal: Genç C Kızlar 1 Metre Tramplen Bertuğ Demir: Genç B Erkekler 3 Metre Tramplen Çınar Uygun: Genç A Erkekler Kule Ece Şevval Erzincan: Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen Mustafa Ömer Macit: Genç D Erkekler Kule Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak. AA / Musa Samur - Spor Bulgaristan Türkiye Spor Haberler

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