Havran bisikletçileri ağırladı - Haberler

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Havran bisikletçileri ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Havran bisikletçileri ağırladı

Balıkesir'in Havran ilçesi yapılan bisiklet etkinliğinde 150 bisikletçiyi ağırladıBalıkesir Körfezinin tanıtımı amacıyla Burhaniye Bisiklet Derneği ve Pegasu Bisiklet Grubu 150 bisikletli ile Havran'da sürüş yaptılar.

Balıkesir'in Havran ilçesi yapılan bisiklet etkinliğinde 150 bisikletçiyi ağırladı

Balıkesir Körfezinin tanıtımı amacıyla Burhaniye Bisiklet Derneği ve Pegasu Bisiklet Grubu 150 bisikletli ile Havran'da sürüş yaptılar. Bisiklet grubu ilçenin kent müzesini ve Terzizade Konağını ziyaret ettiler. Havran Belediye Başkan Emin Ersoy'un misafiri olarak yemek ikramından sonra grup ilçe sokaklarında bisikletleri ile Havran'ın yakından tanıma imkanı buldu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Burhaniye, Balıkesir, Bisiklet, Havran, Spor, Haberler

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