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Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu

Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon'a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.

TRABZON (İHA) - Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon'a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncuları maçın ardından dönmek için geldikleri Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda Trabzon yöresinin oyunu olan kolbastı oynadı. Bordo-mavili ekibin kolbastı oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Haberler

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