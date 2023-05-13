Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası Azerbaycan'da sürüyor

Azerbaycan'da devam eden Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 25 metre spor tabanca kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Azerbaycan'da devam eden Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 25 metre spor tabanca kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 25 metre spor tabanca disiplininde 573 puanla 53. sırada yer aldı.

Dünya Kupası'nda yarın 25 metre rapid tabanca kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.