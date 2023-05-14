Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Atıcılık Kupası, Azerbaycan'da sona erdi

Azerbaycan'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Atıcılık Kupası sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki organizasyonun son gününde 25 metre rapid tabanca kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç, 550 puanla 57'nci oldu.

Organizasyonda İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde bronz madalya kazanmıştı.