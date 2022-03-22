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Havalı tabanca atış müsabakaları yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Havalı tabanca atış müsabakaları yapılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nde okul sporları havalı tabanca atış müsabakaları yapılmaya başlandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nde okul sporları havalı tabanca atış müsabakaları yapılmaya başlandı.

Okul Sporları Federasyonu tarafından Düzce'de başlatılan okul sporları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Daha önce futbol, basketbol, voleybol, satranç gibi bir çok spor dalında il şampiyonaları yapıldı. İlde başarılı olanlarda Türkiye Şampiyonalarına gönderildi. Bu kapsamda Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nde bulunan havalı tabanca merkezinde yıldızlar ve gençler atış müsabakaları gerçekleştirildi. Havalı Tabanca Atış müsabakalarında dereceye girenler finallerde mücadele edecek. - DÜZCE

Havalı tabanca atış müsabakaları yapılıyor

Havalı tabanca atış müsabakaları yapılıyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik, Futbol, Düzce, Silah, Spor, Haberler

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