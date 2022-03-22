Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Norveç'te düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Genç Erkek Milli Takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Norveç'te düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Genç Erkek Milli Takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Hamar kentindeki organizasyonda Mert İbrahim Özel, Emin Kubilay Özer ve Alp Eren Erdur'un yer aldığı milli takım, finalde İtalya ile karşılaştı.
Müsabakadan galip ayrılan İtalya altın madalya kazanırken, Türkiye gümüş madalya aldı.
10 metre havalı tabanca genç erkekler takım müsabakalarında bronz madalyayı ise ev sahibi Norveç elde etti.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor