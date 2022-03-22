Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek genç kadın takımı 14. sırayı aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Hamar kentindeki organizasyonda Zeynep Gökçe Demirci, Esin Akgün ve Şule Nur Tekeli'den kurulu takım, toplamda 921.2 puanla elde edip, sıralama müsabakasını 14. tamamladı.

Organizasyon 28 Mart Pazartesi günü sona erecek.