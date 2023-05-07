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Hava sporlarında 2023 yılı sezon yarışmaları 'Orkut Baysal' anısına düzenlenecek

Hava sporlarında 2023 yılı sezon yarışmaları "Orkut Baysal" anısına düzenlenecek

Spor Haberleri

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 2023 yılı sezon yarışmalarının kaza sonucu hayatını kaybeden Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcusu "Orkut Baysal"ın anısına düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 2023 yılı sezon yarışmalarının kaza sonucu hayatını kaybeden Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcusu "Orkut Baysal"ın anısına düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Baysal'ın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği anımsatılarak, "Başarısı ve hava sporlarına verdiği emeklerinden ötürü, Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak gerçekleştireceğimiz 2023 yılı sezon yarışmalarımız, Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcumuz 'Orkut Baysal' anısına düzenlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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