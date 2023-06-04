Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Demirdelen hayatını kaybetti

Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Demirdelen hayatını kaybetti

Spor Haberleri

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Demirdelen kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Federasyon ve Türkiye Voleybol Federasyonu taziye mesajları yayımladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Demirdelen hayatını kaybetti.

Federasyondan yayımlanan taziye mesajında, "Federasyon genel sekreterimiz Mehmet Demirdelen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Çeşitli federasyonlarda genel sekreter olarak görev alan Demirdelen'in geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiği belirtildi.

Aynı zamanda eski uluslararası voleybol hakemi olan Demirdelen için Türkiye Voleybol Federasyonu da başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kalp Krizi Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title