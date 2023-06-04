Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Demirdelen kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Federasyon ve Türkiye Voleybol Federasyonu taziye mesajları yayımladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Demirdelen hayatını kaybetti.

Federasyondan yayımlanan taziye mesajında, "Federasyon genel sekreterimiz Mehmet Demirdelen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Çeşitli federasyonlarda genel sekreter olarak görev alan Demirdelen'in geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiği belirtildi.

Aynı zamanda eski uluslararası voleybol hakemi olan Demirdelen için Türkiye Voleybol Federasyonu da başsağlığı mesajı yayımladı.