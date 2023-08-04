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Hava Konca, 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Spor Haberleri

İstanbul'da düzenlenen şampiyonada mindere çıkan milli sporcu Hava Konca, Norveçli rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hava Konca bronz madalya aldı.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde 46 kiloda mindere çıkan Hava Konca, Norveçli Daniella Tara Hossein Beky ile bronz madalya maçına çıktı.

Karşılaşmayı 9-3 kazanan Hava, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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