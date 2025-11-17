Hatice Pınar Yiğitalp İslami Dayanışma Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı
Milli taekwondocu Hatice Pınar Yiğitalp, Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar 63 kg kategorisinde gümüş madalya elde etti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Türkiye'yi taekwondo kadınlar 63 kg'da temsil eden Hatice Pınar Yiğitalp, gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
