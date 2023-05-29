Hatice Kübra İlgün Dünya Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Azerbaycan'da başlayan Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya elde etti. Şampiyonada 16 milli sporcu mücadele ediyor.

Azerbaycan'da başlayan Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya elde etti.

Bakü'de gerçekleştirilen ve 4 Haziran'a kadar sürecek Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 16 milli sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk günü kadınlarda Hatice Kübra İlgün, erkeklerde ise Ferhat Can Kavurat madalya mücadelesi verdi.

Kadınlar 57 kiloda ilk turu bay geçen Hatice Kübra İlgün, ikinci turda Mısır'dan Nadine Mahmoud'u, üçüncü turda da İspanya'dan Arlet Ortiz Benito'yu mağlup etti. Çeyrek finalde Polonyalı Patrycja Adamkiewicz'i yenen İlgün, yarı finalde karşılaştığı Tayvanlı Chia-ling Lo'a kaybederek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Erkekler 68 kiloda yarışan Ferhat Can Karavut ise bay geçtiği ilk turdan sonra, ikinci turda San Marino'dan Michele Ceccaroni'yi, üçüncü turda da Danimarka'dan Otto Jorgensen'i mağlup etmesine rağmen, dördüncü turda Özbekistanlı Ulugbek Rashitov'a yenilerek elendi.