Hatice Akbaş, yarı finale adını yazdırdı - Haberler

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Hatice Akbaş, yarı finale adını yazdırdı

İhlas Haber Ajansı - İsmail Yasin Akçın - Spor
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- Hatice Akbaş, yarı finale adını yazdırdı Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, 54 kiloda yarı finale yükseldi.

- Hatice Akbaş, yarı finale adını yazdırdı

İSTANBUL - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, 54 kiloda yarı finale yükseldi.

Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde ringe çıkan milli boksör Hatice Akbaş, 54 kiloda Bulgar rakibi Stanimira Petrova ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan milli boksör ilk raundu 5-0 üstün tamamladı. İkinci rauntta da seyirci desteğini arkasına alan Akbaş, net bir skorla 5-0 aldı ve yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından duygularını aktaran genç sporcu, "Çok mutluyum, gururluyum. Zor bir maçtı. Bu maçta en iyi performansımı gösterdim. İnşallah altın madalya alırım. Tüm Türkiye'ye ve beni destekleyenlere çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Spor

Türkiye, Milli, Boks, Spor, Haberler

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