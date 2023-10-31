Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Hatayspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Carlos Strandberg ve Chandrel Matondo kaydetti.

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sarıyer'i mağlup etti

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Serdar Soydan, Haydar Avcı

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90 İbrahim Demir), Görkem Sağlam (Dk. 78 Massanga), Aabid Rayane, Dele-Bashiru (Dk. 67 Fernandes), Hodzic (Dk. 67 Lamkel Ze), Strandberg (Dk. 78 Rivas)

Sarıyer : Angeler, Osman Tarık Çamdal, Barış Başdaş (Dk. 46 Bora Çuha), Berkay Doğan, Oğuz Çetinkaya, Atakan Müjde (Dk. 68 Sedat Dursun), Saruhan Fındıkcı, Caner Doğan (Dk. 56 Cuma Menize), Uygar Mert Zeybek (Dk. 56 Eray Ataseven), Engin Bekdemir (Dk. 70 Baran Engül), Taha Dönmez

Goller: Dk. 48 Strandberg, Dk. 90+1. Massanga (Atakaş Hatayspor )

Sarı Kartlar: Dk. 51 Caner Doğan, Dk. 56 Berkay Doğan ( Sarıyer ), Dk. 57 Hodzic (Atakaş Hatayspor )

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Sarıyer'i 2-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor, 4. tura yükseldi.

48. dakikada Hatayspor öne geçti. Dele-Bashiru'nun soldan ceza sahasına getirdiği topa Sarıyer savunması müdahale etti. Ceza yayında topa sahip olan Hodzic, pasını Strandberg'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Lamkel Ze'nin sağdan açtığı ortada Fernandes, topu kontrol etti. Portekizli oyuncu, pasını Massanga'ya aktardı. Massanga'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 2. kez ağlarla buluştu: 2-0.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.