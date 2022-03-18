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Hatayspor, yarın Beşiktaş'a konuk olacak

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan ve 6. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Adama Traore, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatay temsilcisi bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazanmıştı.

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Beşiktaş, Hatay, Spor, Haberler

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