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Hatayspor, Volkan Demirel ile çalışmalarına başladı

Spor Haberleri

Hatayspor, Volkan Demirel ile çalışmalarına başladı

Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile milli maç arasında çalışmalarına başladı.

Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile milli maç arasında çalışmalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 1 puan ile sonuncu sırada yer alan Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile Osman Çalgın Tesisleri'nde çalışmalarına başladı. Son olarak Serkan Özbalta yönetiminde Kayserispor'a 4-0 mağlup olan bordo-beyazlı ekip, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirerek, ligin 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, 1 saat 20 dakika süren antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, top kapma ve dar alan çalışması ile tamamlandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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