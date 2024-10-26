Hatayspor ve Kayserispor'un Mücadelesi İlk Yarısında 0-0 Berabere Sona Erdi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Kayserispor ile Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarıda iki takım da gol atamadı, mücadele 0-0 berabere sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada ceza sahası içine giren Rivas, kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Bilal, meşin yuvarlağı çıkardı.
2. dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Calvo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'den döndü. Pozisyonun devamında dönen topa yine Calvo dokundu ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
17. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Erce uzaklaştırdı.
31. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası içinde sert vuruşunda kaleci Erce'nin son anda dokunduğu top direğe çarparak kornere çıktı.
42. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nazon'un şutunu kaleci Erce kurtardı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Strandberg, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar
Yedekler: Bekaj, Abdülkadir Parmak, Bamgboye, Okoronkwo, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Joelson Fernandes, Boutobba
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Gezek, Cardoso, Nazon
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Ackah, Bahoken, Mane
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu - MERSİN