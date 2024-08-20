Hatayspor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, genç ve geleceğe yönelik potansiyel oyuncularıyla keyif veren bir futbol izlettireceklerini belirtti. Pulat, "Karşılaşma öncesi stratejimiz şuydu. Özellikle Hajradinovic ve Aytaç'ın savunma arkası sekiz koşulları sadece bizim için değil, geçen sene ligi ilk 6'da bitiren ve ligi son ana kadar Avrupa kupası kovalayan Kasımpaşa'nın bir oyun karakteri bu. Bunu savunma üzerine çok çaba sarf ettik ve bunda başarılı olduğumuza inanıyorum. Bunun haricinde Fall'un açık alan driplingleri ve Ben Ouanes'in topla içeri kat edip savunma arkasına attığı koşulara ciddi manada önlem aldık. Sonrasında markajını yaptığımız oyunculardan kaptığımız toplarla da 1+3, 1+4 destekli hücum setleri dizayn ettik. Bunu da özellikle ikinci devre ceza sahası içinde aksiyonlarımızla gösterdik. Özellikle arka direkte boş kaleye kaçırdığımız net bir gol var. Ceza sahası içinde, gene altıpasın içinde iki tane kaçırdığımız net bir gol var" dedi.

"TAKIMINIZ YARIN İÇİN ÖNEMLİ BİR DERS KAZANDI"

Takımının önemli bir ders kazandığını kaydeden Pulat, şöyle devam etti:

"Şunun altını çizmek istiyorum. Ben, ekibim, personelimiz ve oyuncu grubumuz teknik anlamında dersimizle çok iyi çalışıyoruz. Ekibimle beraber günde 15-16 saat tamamen tüm mesaimizi, rakibi nasıl ekarte ederiz, nasıl skor alırıza göre çalışıyoruz. ve bunu da takımımız görüyor. Takımımız da buna karşılık sahada yürekli ve isteyen bir geri bildirim veriyor. Genç bir takımız. Bugün bu takım son dakika 3 puanı kaybetmedi. Yarın için önemli bir ders kazandı. Biz, bugün kaybeden değil kazananız. Evet bir puana sevinemiyoruz ama ilerleyen haftalarda daha olgunlaşan oyunumuz, son dakikalarda maçı kabul etmeyen anlayışımızla bu ligde Hatayspor güzel bir oyun, genç ve geleceğe yönelik potansiyel oyuncularıyla keyif veren bir futbol izlettirecek."

BARIŞ KANBAK: KAYBETMEDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak ise, "Bugün zorlu bir hava şartı, zorlu bir oyun vardı. Maçı değerlendirmek gerekirse iki parça ayırmak lazım. İlk yarıdaki su molasından öncesi ve su molasından sonrası ikinci yarı olarak ayırıyoruz. İlk yarıda biraz daha kontrollü bir oyun tercih ettik top rakipteyken. Sadece ön alan baskısında tek oyuncu ile dokuz yönlendirmeli baskıyı ve savunmada artı bir kalmayı planladık. Bunun için rakibimizin uzun toplar atacağını öngörüyorduk ki öyle oynadılar. Bu uzun toplarda arkada eksik yakalanmamaktı amacımız. Bu uzun toplarda yakalanmadık fakat rakip takıma çok fazla toplu oynama şansı verdik. Su molasında da bunun bizim için doğru tercih olmadığını düşündük. Geriye de düşünce risk alma zamanının geldiğine karar verdik. ve maçın son 10 dakikası 9-10 baskısına döndük. Önde biraz daha kalabalık yerleşmeyi tercih ettik. Bunun meyvesini de aslında son 7-8 dakikada aldık. İlk yarı içeri girmeden önce 2-3 tane gol fırsatımız oldu. İki tanesi çok netti bunu değerlendiremedik. Fakat devre arasında içeri girdiğimizde bütün herkes, oyuncu grubumuz, bizler bir sakinleştik önce. Çünkü oyuna yön vermesi gereken taraf bizdik. Bu ilk yarıda çok fazla gol pozisyonuna girmesek de bunu hissettirmiştik. Çünkü rakibimiz sadece tek plan üzerinden gidiyordu ve bunu da görmüştük zaten. İkinci yarıda biraz daha toplu oynayan taraf olduk. Rakip cezası arasında daha fazla toplu buluştuk. Fakat maçın sonuna kadar sonuçlandıramama devam etti. Maçın sonunda şanslıydık. Şanslı olduğumuz bir pozisyonda golü bulduk. ve bugün sahadan bir puanla ayrıldık. Böyle deplasmanlarda, bu hava şartlarında iki takım içinde bence bir puan iyidir. Özellikle sezon başlarında. Kaybetmediğimiz için mutluyuz. Takımımızın yaptığı geri dönüşten, reaksiyondan da memnunuz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha da oyunu geliştirerek maçlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.