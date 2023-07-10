Hatayspor ve Hull City Hazırlık Maçı Sonrası Açıklamalar

İngiliz insanlarının dikkatini ülkemize çekmek istediğini belirten Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, "Maçın özellikle burada olmasını istedim Bursa'nın benim için anlamı çok büyük, çok güzel maçlar seyrettim, Milli takımı defalarca seyrettim, özel bir şehirdeyim. Çok mutluyum. Son maçımızdı bu takımı ülkemize getirmek istedim. İngiliz insanların dikkatini çekmek istedim. Takıma ülkemizi göstermek istedim. Gururlanıyorum buradaki güzellikleri gördükçe, onlar takdir ettikte, buraya çok güzel bir ön hazırlık için geldik. Bugün ki maç için gönlümde berabere bitsin istiyordum, berabere bitti. Hatayspor'un hepimiz için anlamı farklıydı. Onların da ilk maçıydı. Volkan hocamı tebrik ediyorum. Çok güzel bir takım yapmış. Çok güzel 2 takımın mücadelesi oldu" ifadelerini kullandı.