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Hatayspor ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı

Hatayspor ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı
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Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray ile oynadığı maçı 1-1 berabere tamamladı. Hatayspor'un golü Cemali Sertel'den gelirken, Galatasaray'ın eşitliği sağladığı gol ise Victor Oshimen'in penaltısıyla gerçekleşti.

(ANKARA) - Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetti.

Hatayspor 28. dakikada Cemali Sertel'in golüyle Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. İkinci yarıda 56. dakikada Victor Oshimen'in penaltıdan attığı golle Galatasaray skora dengeyi getirdi ve durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında eşitlik bozulmadı ve Galatasaray, Hatayspor ile  1-1 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
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