Hatayspor ve Antalyaspor İlk Yarıda Berabere
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Strandberg ve Erdoğan Yeşilyurt'un attığı gollerle takımlar birer puan aldı.
Stat: Mersin
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, İlker Takpak
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Massanga, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Lamkel Ze, Strandberg
Bitexen Antalyaspor : Helton, Bünyamin Balcı, Erdoğan Yeşilyurt, Naldo, Veysel Sarı, Saric, Erdal Rakip, Jehezkel, Larsson, Van de Streek, Buksa
Goller: Dk. 19 Strandberg ( Hatayspor ), Dk. 35 Erdoğan Yeşilyurt ( Antalyaspor )
Sarı kart: Dk. 39 Massanga ( Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
19. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Lamkel Ze, topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Strandberg, vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
35. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Larsson'un pasında orta alandan hızla rakip sahaya ilerleyen Erdoğan Yeşilyurt'un uzak mesafeden şutunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-1
Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.