Hatayspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı

Antalyaspor maçının ardından

Mustafa ERCAN-Soner AYDINMERSİN, (DHA) - Hatayspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Mersin'de konuk ettiği Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu ile Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, 'Maçın zor olacağını önceden biliyorduk. Buna göre hazırlanmıştık. Süper Lig'de maçlar gerçekten çok zor geçiyor. Biz de burada oynadığımız her maça bir final olarak bakıyoruz. Bu maçta bizim için farklı değildi. Takımımız gerçekten bugün iyi bir karakter gösterdi. Takımımızın bugün oynadığı oyunu bir kelimeyle söyleseydim 'karakter' kelimesini kullanırdı. Çünkü çok organize ve iyi olan bir takıma karşı, bireysel anlamda yetenekli oyunculara sahip bir rakibe karşı oyuncularımız oynamaları gerektiği gibi, oyunun içindeki dalgalanmalara vermesi gerektikleri reaksiyonlara uygun tepkiler verdiler. Bugün takımım hakkında çok fazla eleştiri yapmam mümkün değil diye konuştu.

KALEYE GEÇMEK İÇİN BİRÇOK OYUNCU İSTEKTE BULUNDU

Oyuncularının performansından memnun olduğunu aktaran Tralhao, şunları kaydetti

Takımız gerçekten maç içinde gösterdiği mücadeleyi herhangi bir hesap makinesine koyup hesaplamamız mümkün değil. Yüklü bir performans gösterdiler. Bizim için gelecek adına umut verdiler. Çünkü son 10 dakikada kaleye, kaleci olmayan birisi geçti. Kaleye geçmek için birçok oyuncu istekte bulundu. Bu bile bizim için ne kadar iyi bir takım olduğumuzun bir göstergesidir. Kaleye geçen oyuncumuz bizi cesaretlendirdi. Oyunun kırılma anı dediğimiz o anda, belki bizim 3 puanı arayacağımız bir anda kaleye geçen oyuncu gerçekten bizi cesaretlendirdi. Maçın iyi yönleri olduğu kadar bizim açımızdan kötü yönleri de vardı. Aynı olay rakibimiz için de geçerli. Zaten maçın sonucuna bakan insan bu maçın gerçekten bir tarafa doğru gittiğini düşünmezdi. 2 takımın da maçı kazanmak için ne kadar mücadele ettiğini sonuçtan görebiliriz. Kalecimizin de durumunun nasıl olduğunu henüz bilmiyorum. Sağlık ekibimiz durumunu değerlendiriyor. Umarım en kısa sürede aramıza tekrardan döner ve onu kaybetmeyiz. Son dakikalarda kalecimizi kaybetmek istemezdik. Belki 3 puan alabilirdik. Buraya 3 puan almaya gelmiştik.

GÖKHAN KAĞITÇIOĞLU KAZANMAYI HAK ETTİĞİMİZ BİR GECEYDİ

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu ise Ev sahibi olduğumuz maçlarda olduğu gibi yine oyunu forse ettik. Çok dinamik oynadık ve öne de geçtik. İlk yarıda rakibimiz bir pozisyonda gol buldu. İkinci yarıda da 2 isabetli şutlarında gol buldular. Biz sonuçtan çok üzgünüz. Kazanmayı hak ettiğimiz bir geceydi. Çok iyi oynadık ama şanssız goller yedik. Maçın başından sonuna kadar bütün takdir haklarını rakip taraftan kullanan bir hakem vardı. İnanın lig başladığından beri ne biz ne de yönetim hakemler hakkında enerjimizi harcamak istemedik. Çünkü biz zaten çok fazla göçebe hayat yaşadık. Enerjimizi takımımıza aktarmak istiyoruz. Bugün maçın başından sonuna kadar bütün takdir haklarını rakip takım hakkında kullanan bir hakem vardı. İkinci golden önce bize verilmeyen bir penaltı var. Arkasından rakibimizin penaltı pozisyonu yanlıştı diye düşünüyoruz. 1 puan için üzgünüz dedi.