Hatayspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor 3-3 berabere kaldı. Maçta toplam altı gol atıldı ve her iki takım da birer kez öne geçti.
Stat: Mersin
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, İlker Takpak
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam (Dk. 83 Burak Bekaroğlu), Massanga (Dk. 90+4 Görkem Sağlam), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 75 Aburjania), Dele-Bashiru, Rivas (Dk. 90+5 Hodzic), Lamkel Ze, Strandberg (Dk. 75 Fernandes)
Bitexen Antalyaspor : Helton, Bünyamin Balcı (Dk. 75 Ufuk Akyol), Erdoğan Yeşilyurt, Naldo (Dk. 80 Bytyqi), Veysel Sarı, Saric (Dk. 75 Assombalonga), Erdal Rakip (Dk. 46 Kaluzinski), Jehezkel, Larsson, Van de Streek (Dk. 68 Safuri), Buksa
Goller: Dk. 19 Strandberg, Dk. 62 Kerim Alıcı, Dk. 71 Kilama ( Hatayspor ), Dk. 35 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 57 ve Dk. 88 (Penaltıdan) Buksa ( Antalyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 39 Massanga, Dk. 67 Cengiz Demir ( Hatayspor ), Dk. 69 Veysel Sarı, Dk. 90+13 Safuri ( Antalyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor 3-3 berabere kaldı.
57. dakikada Antalyaspor öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanatta ortasında kale alanında markajdan kurtulan Buksa, iyi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
60. dakikada konuk ekip etkili geldi. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı önüne alan Kaluzinski, ceza sahası dışından şutunu çekti. Köşeye uzanan kaleci Erce, topu kornere çeldi.
62. dakikada Hatayspor maça dengeyi getirdi. Antalyaspor kale sahasında oluşan karambolde Cengiz Demir'in röveşatasında meşin yuvarlak, kaleci Helton'dan döndü. Pozisyonu takip eden Kerim Alıcı, topu kalenin sağından ağlara gönderdi: 2-2
71. dakikada ev sahibi ekip yine üstünlüğü sağladı. Ghoulam'ın soldan ortasında defanstan sıyrılan Kilama, altıpasta dokunduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2
88. dakikada Antalyaspor penaltı golüyle bir kez daha beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin pasında ceza sahasına giren Buksa, Rivas ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Yiğit Arslan, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Buksa, topu ağlara göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-3
90. dakikada hava topunda rakibi ve takım arkadaşıyla çarpışan konuk ekibin kalecisi Helton, sakatlığı nedeniyle oyun alanını terk etti. Oyuncu değişikliği hakkı dolan Antalyaspor'da kaleye, orta saha oyuncusu Safuri geçti.
90+7. dakikada Hatay ekibi gole yaklaştı. Aburjania'nın ceza sahası dışından vuruşunda sağa uzanan Safuri, meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.
Karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gören Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü.
Maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi.