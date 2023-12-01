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Hatayspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı

1 Aralık 2023 22:29 Son Güncelleme: 22:31 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor 3-3 berabere kaldı. Maçta toplam altı gol atıldı ve her iki takım da birer kez öne geçti.