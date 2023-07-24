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Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Hatayspor, Joelson Fernandes ve Bertuğ Yıldırım'ın attığı gollerle galip geldi.

Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan Atakaş Hatayspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fatih Karagümrük, 6. dakikada Can Keleş'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Hatayspor kalecisi Visar Bekaj, 36. dakikada Adem Ljajic'in penaltısında gole izin vermedi.

İkinci yarıda daha atak futbol sergileyen Hatayspor, 60. dakikada Joelson Fernandes, 75. dakikada ise Bertuğ Yıldırım'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Hatayspor Düzce Spor Haberler

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