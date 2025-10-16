Haberler

Hatayspor'un Yeni Başkanı Ethem Çakır Oldu

Hatayspor'un Yeni Başkanı Ethem Çakır Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatayspor'un olağanüstü genel kurulunda Avukat Ethem Çakır, 117 oy alarak başkanlığa seçildi. Çakır, kulübü ekonomik olarak güçlendirmeyi ve Süper Lig hedefiyle çalışmalar yapmayı planladığını açıkladı.

HATAYSPOR'un olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına Avukat Ethem Çakır seçildi.

Mevcut başkan Hikmet Çinçin'in yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından kulüpte olağanüstü kongre kararı alındı. 9 Ekim'de yapılan ilk toplantıda çoğunluk sağlanamayınca, kongre bugün Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO yerleşkesinde gerçekleştirildi. Genel kurulda iki aday yarıştı. 117 oy alan Ethem Çakır başkanlığa seçilirken, diğer aday Mustafa Şaşmaz 29 oyda kaldı.

Hatay Barosu avukatlarından olan Çakır'ın başkanlığındaki yönetim kurulu listesi de açıklandı. Çakır, kongre sonrası yaptığı konuşmada, "Bu kulüp hepimizin gururu. Yönetim olarak ilk hedefimiz, Hatayspor'u ekonomik anlamda güçlendirmek ve yeniden Süper Lig hedefiyle güçlü bir yapı inşa etmek olacak" dedi.

Ethem Çakır başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Abdulhay Denizli, Aydın Parlak, Alpaslan Şahbaz, Mustafa Sıraç, Muhammed Köleoğlu, Mehmet Garip Siper, Servet Dennuraoğlu, Kenan Bilmez, Süleyman Kızılkaya, Yılmaz Yağcı, Hikmet Güzelmansur, Garip Hatun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

İrfan Can'ın yanında Fener'den bir yıldız daha
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.