Hatayspor'un Mersin Erdemli'deki antrenman tesisleri tamamlanıyor

- Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz: "Sahalarımızın birkaç ay içinde kullanıma hazır olacağını düşünüyoruz"

MERSİN - Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz, Mersin Erdemli'de kendilerine tahsis edilen antrenman tesislerinin birkaç ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde stadyumu hasar gören ve bu sezon iç saha maçlarını Mersin Stadyumu'nda oynayacak olan Hatayspor'un, Mersin Erdemli'de çalışmalarını yapacağı antrenman sahalarının yapımı sürüyor. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ile Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz, yapımında sona gelinen tesislerde incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz, "Depremden zarar gören şehrimizin her alanı gibi kulübümüz de zarar görmüştü, bunun yanında stadımız da zarar görmüştü. Kulübümüzdeki tesislerin sahalarında antrenman yapma ve orada barınma imkanımız kalmamıştı. Bu süreç içerisinde hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız hem de Türkiye Futbol Federasyonu bize destek olabilmek için, sahalara tekrardan dönebilmek için bizlere Mersin Stadyumu'nu tahsis etti ve burada görmüş olduğunuz iki tane sahanın yapılmasını sağladı. Bu saha Erdemli'de atış poligonu bölgesinde bulunuyor. Burada daha önce mevcut olan tesisler kullanmak üzere hazırdı ancak antrenman yapmak için sahamız yoktu. Bu süreç içerisinde bunların ihalesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı ve bize tahsis edilmek üzere şu an sürüyor. Biri sentetik çim, diğeri de doğal çim olmak üzere iki tane saha olacak. Konaklamak için de burada bulunan 60 yatak kapasiteli, 24 odalı tesisi kullanacağız" diye konuştu.

"Hatayspor'un sahalara tekrar dönmesi destekler olmadan mümkün olmazdı"

Sponsorluk anlaşmaları ile ilgili de konuşan Toksöz, "Hatayspor'un sahalara tekrar dönmesi destekler olmadan mümkün olmazdı. Depremin ardından kulübümüzde malzeme dahi yoktu. TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurum ve kuruluşların destekleriyle tekrar dönebildik. Bu süreçte bize forma sponsorluğunda, isim sponsorluğunda hiçbir ücret talep etmeksizin bize destek olan tüm kuruluşlara, şirketlere ve şahıslara da teşekkür ediyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Onların sayesinde sahaya çıktık" ifadelerini kullandı.

"Sahalarımızın birkaç ay içinde kullanıma hazır olacağını düşünüyoruz"

Antrenman sahalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağı aktaran Aydın Toksöz, "Bu tesislerde Avrupa'nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük atış poligonu mevcut. Burası Akdeniz Olimpiyatları döneminde kullanılmış. Arka tarafında bizim kullanacağımız antrenman tesisleri var. Konaklama tesisleri de şu an tekrar tadilattan geçmiş durumda. Sahalarımızın da birkaç ay içinde kullanıma hazır olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.