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Hatayspor'un genel sekreteri Ahmet Atıç: Mücadelemizi 90 dakikaya yayan bir takım olmak istiyoruz

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Atakaş Hatayspor'un genel sekreteri ve basın sözcüsü Ahmet Atıç, takımın mücadelesini 90 dakikaya yayan bir takım olma hedefinde olduklarını söyledi. Atıç, Hatayspor'un Mersin'de iyi ağırlandığını ve büyük bir travmadan çıktığını belirtti. Ayrıca, takımın uzun yıllar Süper Lig'de kalmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatay spor'un genel sekreteri ve basın sözcüsü Ahmet Atıç, mücadelesini 90 dakikaya yayan bir takım olma hedefinde olduklarını söyledi.

Atıç, bir restoranda düzenlendiği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Mersin'in Hatay'a kardeşlik örneği gösterdiğini dile getirdi.

Hatay spor'un Mersin'de iyi ağırlandığını dile getiren Atıç, takımın büyük bir travmadan çıktığını ve spor alanında mücadele örneği gösterdiğini kaydetti.

Kongre sonrasında hızla çalışmaya başladıklarını anlatan Atıç, "Hatayspor'un geçen yıl gösterdiği mücadele takdire şayandır. Kongreden sonra yönetim olarak kolları sıvadık ve Hatayspor'un uzun yıllar bu ligde kalmasını sağlamak için kurumsal bir hafızayla yola çıktık." diye konuştu.

Atıç, Mersin ve Hatay'ın kardeş şehir olduğunu aktararak, bu sezon ortaya konulan kardeşliğe çok ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Hatayspor'u diri ve güçlü tutmak için çalışma içerisinde olduklarına değinen Atıç, şöyle devam etti:

"Takımımız Erzurum'da kampta. Ağustos başında Erdemli'de tesislerine gelerek sezona başlayacak. İnşallah bu sezon Mersin Stadı'nda Süper Lig coşkusunu hep beraber el ele, kol kola yaşayacağız. Takımımız üzerine takviyeler koyarak yoluna devam ediyor. 4 futbolcu renklerimize bağladık. 4-5 futbolcu daha takviye yapacağız."

Takım olarak motivasyonlarının yüksek olduğuna dikkati çeken Atıç, "Bütün takımların bizden çekineceği ama aynı zamanda mücadelesini 90 dakikaya yayan bir takım olma hedefindeyiz. Teknik kadroyla yönetim gayet uyumlu çalışıyor. Transfer konusunda orta saha ve forvet olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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