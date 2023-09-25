Hatayspor, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta atılan goller ve dakikalar da yer aldı.