Hatayspor, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta atılan goller ve dakikalar da yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Rivas'ın soldan cezaalanına ortasında Lamkel Ze'nin yakın mesafeden vuruşunda top direkten döndü.
62. dakikada soldan cezaalanına sokulan Eren Elmalı'nın pasında arka direkte topla buluşan Paul Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
72. dakikada Hatayspor atağında Strandberg'in vuruşunda defansa çarpan topla buluşan Rigoberto Rivas'ın arka direkte gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
88. dakikada cezayayı üzerinde Dele-Bashiru'nun sert şutunda Lamkel Ze'nin dokunuşunda top filelerle buluştu. 2-2
90+6 dakikada soldan gelişen Hatayspor atağında Joelson Fernandes'in pasında topla buluşan Dele-Bashiru'nun sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2
Hakemler: Burak Şeker, Serkan Olguncan, Hüseyin Aylak
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Görkem Sağlam dk.67), Guy Kilama, Burak Bekaroğlu, Faouzi Ghoulam (Oğuzhan Matur dk.73), Chandrel Massango Matondo (Renat Dadashov dk. 84), Giorgi Aburjania (Joelson Fernandes dk. 67), Dele-Bashiru, Rigoberto Rivas, Carlos Strandberg, Didier Lamkel Ze
Yedekler: Visar Bekaj, Ömer Faruk Beyaz, Burak Yılmaz, Armin Hodzic, Nikola Maksimovic, Kerim Alıcı
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Batista Mendy, Bakasetas, Enis Bardhi, Abdulkadir Ömür (Berat Özdemir dk. 68), Edin Visca (Trezeguet dk. 83), Paul Onuachu (Enis Destan dk.68)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Denswil, Göktan Gürpüz, Tekliç, Arif Boşluk, Fountas
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Edin Visca (dk.44), Paul Onuachu (dk.62) (Trabzonspor), Rigoberto Rivas (dk.72), Lamkel Ze (dk.88), Dele-Bashiru (90+6) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Batista Mendy, Bakasetas (Trabzonspor), Lamkel Ze, Joelson Fernandes, Renat Dadashov, Rigoberto Rivas, Oğuzhan Matur (Hatayspor) - MERSİN