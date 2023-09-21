Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan taktik idman 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenmanda pas drili, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, 25 Eylül Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sabah saatlerinde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan taktik idman 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenmanda pas drili, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, 25 Eylül Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - HATAY