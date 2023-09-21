Haberler

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan taktik idman 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenmanda pas drili, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, 25 Eylül Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sabah saatlerinde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan taktik idman 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenmanda pas drili, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, 25 Eylül Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Volkan Demirel Trabzonspor Hatayspor Futbol Spor Haberler

title