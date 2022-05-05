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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Cem Genco - Spor
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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. İdmanda futbolcular pas, top kapma, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

AA / Cem Genco - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Hatayspor, Hatay, Spor, Haberler

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