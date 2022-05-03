Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular dar alan, hücum, savunma ve taktik çalışması yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
AA / Cem Genco - Spor