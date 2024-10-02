Hatayspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmalarda taktik ve dar alan çalışmaları gerçekleştirildi.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, yarın akşam Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.
Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor akşam antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.