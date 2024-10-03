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Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Hatayspor, Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçı için antrenmanlarını Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürüyor. Takım, yarın akşam Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Hatayspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Samim SELÇUK / Hatay, - SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 35 dakika süren çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım yarın akşam saatlerinde Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.

Takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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