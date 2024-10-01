Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Takım, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanla maç hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Erdemli Atış Poligonu'nda, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Hatay temsilcisi, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. - MERSİN