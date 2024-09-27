Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligdeki kötü gidişe dur demek için Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapıldı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligdeki kötü gidişe 'dur' demek isteyen Hatayspor, sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürdü. 1 saat 35 dakika süren antrenmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN