Hatayspor Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Çift Kale Antrenmanla Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı çift kale antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı çift kale antrenmanla sürdürdü.
Ligde istediği sonuçları alamayan Hatayspor, sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürdü. 90 dakika süren antrenmanda futbolcular tam sahada çift kale maç yaptı. - HATAY