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Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Atakaş Hatayspor, 5 Ekim Cumartesi günü Mersin'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde devam etti. İdman 1 saat 35 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Mersin'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Hataysporlu futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.

Futbolcuların taktik çalışması yaptığı idman 1 saat 35 dakika sürdü.

Bordo-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

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