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Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, antrenmanlarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda devam ediyor. Takım, taktik ve dar alan çalışmaları yaparak kritik maça hazırlanıyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Çalımbay, kritik Trabzonspor mücadelesi öncesinde taktik çalışmada futbolculara uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Trabzonspor Antrenman Hatayspor Güncel Futbol Spor

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