Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

1 saat 35 dakika süren antrenmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Bu haftayı BAY geçecek olan Hatayspor, önümüzdeki hafta oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.