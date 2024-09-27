Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı. 1 saat 35 dakika süren çalışmada 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları gerçekleştirildi.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürdü.
1 saat 35 dakika süren antrenmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Bu haftayı BAY geçecek olan Hatayspor, önümüzdeki hafta oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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