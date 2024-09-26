Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, bay geçeceği haftada Trabzonspor'a karşı oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki takım, antrenmanlarını sürdürüyor.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, BAY geçeceği haftada hazırlıklarını sürdürüyor.
Önümüzdeki hafta Trabzonspor'a konuk olacak Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay öncülüğünde hazırlıklarını sürdürdü. Sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Takım akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.