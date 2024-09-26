Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, BAY geçeceği haftada hazırlıklarını sürdürüyor.

Önümüzdeki hafta Trabzonspor'a konuk olacak Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay öncülüğünde hazırlıklarını sürdürdü. Sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Takım akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.