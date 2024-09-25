Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, BAY geçeceği haftada Trabzonspor maçı hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar alan çalışması yapıldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Takım akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak. Takım Cuma gününe kadar her gün iki antrenman gerçekleştirecek.