Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Takım akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak. Takım Cuma gününe kadar her gün iki antrenman gerçekleştirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor