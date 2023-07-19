Hatayspor TFF Temsilcisi Hasan Bozkurter'den Zehra Güneş'e Teşekkür

Hatayspor TFF Temsilcisi Hasan Bozkurter, FIVB 2024 Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş'in depremde hayatını kaybeden Hataylı Ceren'in formasını giydiğini hatırlatarak "Buradan sevgili Zehra'ya sesleniyoruz, sen artık Hatay'ın Antakya'nın kızısın" dedi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hatayspor TFF Temsilcisi Hasan Bozkurter, asrın faciasını yaşadıklarını hatırlatarak sözlerine başladı.

Şehir olarak nüfusun 3'te 1'inin Hatay'da olmadığını vurgulayan Bozkurter, "Yani terkedildik, başka kentlere gittiler. Aramızdan ayrılan kişi sayısı 24 bin. Hemen hemen 50 bin kişinin öldüğü bir depremde hayatını kaybedenlerin yarısı Hatay'da vefat etti. Depremde zemin kaydığı için stadımızda maç oynanamıyor. Tesislerimiz şu anda güvenlik kuvvetlerimizin çadır kenti durumunda. Federasyonumuz bize burada bu imkanı verdi ve tesislerde antrenman yapıyoruz. Bu tesislerde yatıp kalkıyoruz. Maçlarımızı Mersin'de oynayacağız. Mersinlileri artık kendi maçlarımıza bekliyoruz. Demirspor'un Adana'sı var. Mersin'in takımı yok. Biz de bölgede yaşayan insanların içini rahatlatmak, bozulan morallerimize tekrar kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

FIVB 2024 Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş'e de değinen Hasan Bozkurter sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz burada en büyük teşekkürü Zehra Güneş'e ediyoruz. Hatay Voleybol Takımı'nda Ceren diye bir kızımız vardı. Depremde hayatını kaybetti. Zehra, Milletler Ligi şampiyonu olduğunda seremoniye onun formasıyla çıktı ve "Ben sana söz verdim, bu madalyayı senin için aldım. Sen artık benim kalbimde yaşıyorsun." dedi. Buradan sevgili Zehra'ya sesleniyoruz, sen artık Hatay'ın Antakya'nın kızısın. Bizim kalplerimizde yaşıyorsun. Bu bizi gururlandırdı ve onurlandırdı. Artık Hatayspor, Hatay'ın yaşamıyla paralel bir kulüp haline geldi. İnşallah Hatayspor'un alacağı başarılarla hem halkı motive edeceğiz hem de insanların kentimize gelme isteğini artıracağız. Buradan da diyoruz ki Hataylı Hatay'ı bırakma, elimizi tut. Bize maddi manevi destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."