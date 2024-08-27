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Hatayspor, TFF'den Adalet Talep Ediyor

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Hatayspor, Antalyaspor maçındaki hatalı hakem kararlarını eleştirerek TFF yönetiminden adalet talebinde bulundu. Maçın hakeminin devre arasında saldırıya uğramasının ardından kararlarını değiştirdiği belirtilen açıklamada, hakeme saldıranların da derhal yakalanarak hesap vermesi gerektiği belirtildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatay spor, Antalya spor maçındaki hatalı hakem kararlarını eleştirerek TFF yönetiminden "Adalet" talebinde bulundu.

Maçın hakeminin devre arasında saldırıya uğramasının ardından kararlarını değiştirdiği belirtilen açıklamada, hakeme saldıranların da derhal yakalanarak hesap vermesi gerektiği belirtildi. Hatay spor Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan açıklamada, "Süper Lig'in 3. Haftasında, deplasmanda oynadığımız Antalya spor maçına damga vuran hakem kararlarını sürekli olarak gözden geçirmekteyiz. Takımımız aleyhine verilen tüm kararların tek sebebinin, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın ilk yarı bitiş düdüğü ile Antalya spor yöneticilerinden birinin saldırısına uğramasından kaynaklı olduğu tüm spor kamuoyunun takdiridir. Yayıncı kuruluşun "ligin kalitesini düşürmemek" için yayınlamadığı görüntüler incelendiğinde ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Maçın hakeminin, can güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararları verdiği aşikardır ve yaşanan bu üzücü olay sonrası maçın seyri tamamen değişmiştir. Adil yönetim ve futbolun ruhuna uygun kararlar, tüm takımlar için geçerli olmalıdır. Bu vesileyle, Atakaş Hatayspor olarak maçın yalnızca sahada kazanılmasından yana olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Ligin başlarında TFF yönetimine yapılan ziyarette tarafımıza verilen "adil yönetim" sözlerinin yerine getirileceğine inancımız tamdır. Bilindiği üzere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet ÖNTÜRK önderliğinde, en önemli görevi şehrine moral vermek olan takımımız kendi imkanlarıyla mücadele ederek lige başlamış ve hala yeterli desteği alamamıştır. Atakaş Hatayspor olarak, şehrimizin geçtiği zorlu süreçlerin içinde umudu temsil etmekteyiz. Zor şartlar altında bile, Hatay'ın ve Hatayspor'un mücadelesini sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, futbol sahasında yaşanan haksızlıklar, sadece kulübümüzü değil, bu zor günlerde desteklerini esirgemeyen Hatay halkını da derinden yaralamaktadır. Antalyaspor maçına dönecek olursak, hakeme yapılan saldırıyı kınıyor, sorumluların bir an önce adalete hesap vermesini istiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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