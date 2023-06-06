Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını görme fırsatı buldu ve gelecekte teknik direktör olarak bu kupada mücadele etmek istediğini söyledi. Ayrıca Hatay'ın ve Hatayspor'un ayağa kalkması için çalıştıklarını belirtti.

"Bu gurura eriştiğim için kendimi şanslı hissediyorum"

"Teknik direktör olarak bir gün Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorum"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından çok zor günler yaşandığını ifade eden Volkan Demirel, yavaş yavaş normal hayata dönmek gerektiğini belirterek, "Hataylılar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, gelecek senenin planlamasını kurmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir takımla seneye ligimizden devam edeceğiz. Mersin'de oynayacağız biliyorsunuz. Mersin şehrinin yanımızda olduğunu bilmek çok güzel. Umarım Hatay için gelecek sezon güzel olur. Gelecek ve ayrılan oyuncular var. Her ayrılan oyuncuya teşekkürlerimiz iletip mutlu şekilde ayrılmaya çalışıyoruz. Yerlerine gelenler hataya en az o kadar fayda sağlayacaktır" dedi.