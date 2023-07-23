Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Hedefimiz Hatay Halkına Umut Olmak

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, bu sezon en büyük hedeflerinin Hatay halkına ve depremzedelere umut olmak olduğunu vurgulayarak, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve genç bir kadro kurduklarını belirtti.

DÜZCE'de Topuk yaylasında kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig takımlarından Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, bu sezon en büyük hedeflerinin Hatay halkına ve depremzedelere umut olmak olduğunu vurgulayarak, "Biz bunun için bu yıl sahada olacağız. Bizim bu yılki başarımız Hatay halkına umut olmak. Bu umudu, bu hikayeyi onlara en iyi şekilde aktarmak istiyoruz" dedi.

Hatayspor, Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanıyor. Hataysporlu oyuncular, teknik direktör Volkan Demirel nezaretinde günde çift antrenmanla güç depoluyor. Kamp yaptıkları otelde basın toplantısı düzenleyen Volkan Demirel, transfer listelerinde bulunan 15-16 oyuncudan 10 tanesi ile anlaştıklarını belirterek, "Oyuncularımızı rahat bir şekilde sakatlanmadan yeni sezona hazırlıyoruz. İnşallah kafamızdaki plana ve projeye göre en iyi şekilde hazırlanırlar. Kafamızdaki transferleri hemen hemen yaptık. 15-16 kişilik oyuncu listemiz vardı. Bu listemizden 10 oyuncu ile anlaştık. Geriye 5-6 oyuncu kaldı. Üçü ile görüşmelerimiz sürüyor. Üç yabancı veya en az iki yabancı ve bir Türk oyuncu ile transfer sezonunu kapatacağız" diye konuştu.

Genç bir kadro kurduklarını dile getiren Demirel, "Oyuncularımızın hepsi 28 yaş altı. Ben sadece transfer yapmak istemiyorum. Transferlerimden ayrıca performans alarak gelecekte Hatayspor'a katkı vermelerini istiyorum. Performans olarak katkı verirlerse, Hatayspor'a gelecek sezonlarda da katkı sağlayacaklar. Tamamen transfer politikamızı bunun üzerine gerçekleştirdik. Karma bir takımla Hatayspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.