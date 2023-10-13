Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e tebrik

- Hatay spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: "Volkan hocamız Hatay ve birçok ilde olan depremin elçisi de oldu"

HATAY - 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın futbol elçilerinden Hatay spor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i tebrik eden Hatay spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Süper Lig'deki yıkılmış bir şehrin takımını bugüne kadar başarıyla taşımak gerçekten zordu. Biz yönetim ve şehir olarak hocamıza güvendik. O da bu güveni bugüne kadar boşa çıkarmadı. Hatay ve birçok ilde olan depremin elçisi de oldu" dedi.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye ve İtalya'nın ortak ev sahipliğinde düzenleneceğinin açıklanmasından önce UEFA'ya bir sunum yapan Türk heyetinin futbol elçisi Hatay spor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile ilgili Hatay spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Savaş, "Öncelikle futbol elçisi olan Volkan Demirel'i tebrik ediyorum. Türkiye ve Hatay'ı temsil ettiği için de teşekkür ederim. Volkan hoca gerçekten çok ahlaklı, dürüst ve spor adamına yakışır bir şekilde Hatayspor'u bugüne kadar taşıdı. Tabii ki bunları yaparken bir nevi Hatay ve birçok ilde olan depremin elçisi de oldu. Bu kadar meşakkatli günleri başarı ile geçiren ve bütün deprem bölgelerine sahip çıkan bir spor adamı ve futbol elçisi olarak Hatay şehrini ve bizi gerçekten gururlandırdı" şeklinde konuştu.

"Hocamız güvenimizi boşa çıkarmadı"

6 Şubat depremlerinden sonra sporun başka bir yere evrildiğini belirten Başkan Savaş, "Süper Lig'deki yıkılmış bir şehrin takımını bugüne kadar başarıyla taşımak gerçekten zordu. Biz yönetim ve şehir olarak hocamıza güvendik. O da bu güveni bugüne kadar boşa çıkarmadan çok başarılı bir grafik çizdi. Bu kadar başarılı bir spor adamının, 2032'deki Avrupa Şampiyonası'nda futbol elçisi olması çok isabetli bir karar olmuş" ifadelerini kullandı.